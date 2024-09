POL-ST: Neuenkirchen, Verpuffung in Werkstatt, 62-Jähriger schwer verletzt

Steinfurt-Bo. (ots) - Auf einem Grundstück an der Emsdettener Straße haben unbekannte Täter am Montagabend (02.09.24) mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Polizei wurde gegen 23.00 Uhr alarmiert. Als die Beamten am Einsatzort in Höhe der Straße Hangenkamp eintrafen, hatte die Feuerwehr Steinfurt den Brand bereits gelöscht. Auf dem Hof neben dem ...

mehr