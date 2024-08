Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bedrohung mit einem Messer im 7 Berge Bad Alfeld (Leine)

Hildesheim (ots)

Alfeld (pie). Am 13.08.2024 gegen 16:36 Uhr kam es im 7 Berge Bad in 31061 Alfeld (Leine) zu einer Bedrohung mit einem Messer. Der Bademeister des Schwimmbads wurde hierbei von einem unbekannten männlichen Beschuldigten unter Vorhalten eines Klappmessers bedroht. Vorangegangen war eine Aufforderung an den Beschuldigten, das Rauchen in den Umkleideräumen des Schwimmbades zu unterlassen.

Der Beschuldigte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca.20-25 Jahre alt - ca. 183cm - athletische Statur - schwarze Haare - 7 Tage-Bart (schwarz) - bekleidet mit einer schwarzen Badehose der Marke Adidas und schwarzen Badelatschen - hochdeutsche Sprache ohne Akzent

Personen, die Hinweise auf die Identität des Beschuldigten geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer: 05181/8073-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell