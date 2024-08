Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeibeamter setzt in seiner Freizeit gesuchten Tatverdächtigen fest

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits am vergangenen Samstag, 10.08.2024, nahm ein Beamter der Polizeiinspektion Hildesheim in seiner Freizeit einen 30-jährigen Tatverdächtigen vorübergend fest, der seit ein paar Wochen von Ermittlern des Zentralen Kriminaldienstes gesucht wurde und dessen Identität bis dahin unbekannt war.

Bisherigen Ermittlungen zufolge steht der 30-Jährige, der aus Hildesheim kommt, aber mittlerweile nicht mehr hier gemeldet ist, im Verdacht, am 06.07.2024 einen Diebstahl in der Weißenburger Straße begangen zu haben. Dabei wurde er von Zeugen ertappt und fotografiert, ehe er am besagten Tag flüchtete.

Am Samstagmittag hielt sich der Beamte, dem sowohl die Umstände des Diebstahls, als auch das Bild des Tatverdächtigen bekannt waren, beim Einkaufen in einem Supermarkt in Ochtersum auf. Dabei fiel ihm der Mann auf, den er sofort als die gesuchte Person wiedererkannte. Der Polizist rief die Wache in der Schützenwiese an und forderte einen Streifenwagen zur Unterstützung an. Noch vor dessen Eintreffen verließ der Tatverdächtige den Markt und begab sich zu den dortigen Fahrradständern. Er wurde von dem Beamten angesprochen und bis zum Eintreffen seiner Kollegen festgesetzt, welche anschließend die weiteren Maßnahmen übernahmen.

Nachdem diese beendet waren und die Identität des Mannes zweifelsfrei feststand, wurde er entlassen.

Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

