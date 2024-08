Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsversuch in Kita Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In der Zeit von Donnerstag, 08.08.2024, 19:30 Uhr, bis Freitagmorgen, 09.08.2024, 07:00 Uhr, kam es an der Kindertagesstätte in der Gabelbergerstr. zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Unbekannte Täter hebelten eine Schiebetür auf und gelangten hierüber in einen separaten Putzraum, welcher aber ebenfalls verschlossen war. Von einem weiteren Eindringen in die Kita wurde offensichtlich abgesehen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Schaden an der Schiebetür wird auf 300 Euro geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur bislang unbekannten Täterschaft machen können, kontaktieren bitte die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell