Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Radfahrerin bei Verkehrsunfall auf der B1 in Hildesheim schwer verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine 61-jährige Radfahrerin aus der Gemeinde Giesen wurde heute Morgen, 12.08.2024, gegen 08:00 Uhr, auf der Bückebergstraße / B1 von einem Lkw eines 32-jährigen Fahrers aus Pattensen erfasst und dabei schwer verletzt.

Den Ermittlungen zufolge befuhr die Frau mit einem Pedelec den Radweg entlang der B1 in Richtung Innenstadt. An der Abfahrt zu Schützenwiese überquerte sie die Fahrbahn an einer dortigen Furt, um den Weg in Richtung Hildesheim fortzusetzen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit dem Lkw, dessen Fahrer an dieser Stelle Vorrang hatte.

Die 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ein Krankenhaus.

Die Abfahrt war während der Unfallaufnahme bis ca. 11:10 Uhr gesperrt

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell