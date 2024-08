POL-HI: Fundfahrrad in Elze - Wer kann Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen?

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am Sonntagabend, gegen 21:00 Uhr, kam es in der Straße An der Vormasch, im Bahnhofsbereich, zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bestehend aus insgesamt ca. zehn Personen. Nach anfangs verbalen Streitigkeiten, Beleidigungen und gegenseitigem Schubsen zwischen den beiden Gruppen, wurde in der Folge auf mindestens zwei Personen mit geballten Fäusten ...

