Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Autofahrer verursacht Unfall mit knapp 2 Promille

Holzminden (ots)

Am Freitag (20.10.2023) kam es gegen 21:40 Uhr an der Kreuzung Mühlenfeldstraße/ Sollingstraße in Holzminden zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Holzminden mit seinem VW Golf die Mühlenfeldstraße. An einer rot zeigenden Ampel hielt er zunächst, um weiter in die Sollingstraße abzubiegen. Ein hinter dem Holzmindener fahrender 35-Jähriger, verlor die Kontrolle über seinen Pkw Mercedes und fuhr seitlich in den Pkw 23-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Pkw Golf gegen eine in der Nähe befindliche Hauswand geschoben. Der Holzmindener wurde dabei verletzt.

Vor Ort befindliche Polizisten, stellten bei dem Unfallverursacher eine Alkoholisierung fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest, ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Bei dem 35-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer des Pkw Golf wurde zu weiteren Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Gegen den alkoholisierten Unfallverursacher, wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell