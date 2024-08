Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schlägerei am Bahnhof Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Sonntagabend, gegen 21:00 Uhr, kam es in der Straße An der Vormasch, im Bahnhofsbereich, zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bestehend aus insgesamt ca. zehn Personen. Nach anfangs verbalen Streitigkeiten, Beleidigungen und gegenseitigem Schubsen zwischen den beiden Gruppen, wurde in der Folge auf mindestens zwei Personen mit geballten Fäusten eingeschlagen. Zudem wurde durch eine Person ein Hammer aus einem Pkw hervorgeholt und in bedrohlicher Art und Weise gehalten, aber nicht gegen Personen eingesetzt. Die genaueren Hintergründe sind bisweilen unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben setzen sich bitte mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell