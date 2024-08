POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 09.08.2024 bis zum 11.08.2024

Polizeiinspektion Hildesheim

Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 09.08.2024 bis zum 11.08.2024

Hildesheim

(hem) Verkehrsunfallflucht in Eime - Zeugenaufruf

Am 10.08.2024 ist es gegen 10:50 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 30 in 31036 Eime zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein Transportfahrzeug der Deutschen Post, welches seitlich an der Straße abgestellt war. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unverzüglich von der Unfallstelle, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu bemühen. Am Transportfahrzeug der Deutschen Post wurde durch den Zusammenstoß der linke Außenspiegel stark beschädigt. Der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Motocross-Rädern in Dötzum - Zeugenaufruf

In der Nacht vom 09.08.2024 auf den 10.08.2024 ist es im Schafsanger in 31028 Gronau (Leine) / Ortsteil Dötzum zu einem Diebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter entwenden aus einem Carport eines Einfamilienhauses zwei Motocross-Räder. Anschließend können die Täter unerkannt flüchten. Beide Motocross-Räder stammen von der Marke KTM (siehe Foto). Der Schaden wird auf ca. 6500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können oder verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitsmessungen in 31028 Gronau (Leine)

Die Beamten des Polizeikommissariats Elze führten am vergangenen Wochenende Geschwindigkeitsmessungen an der Bethelner Landstraße in 31028 Gronau (Leine) durch. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug, nach Abzug der Toleranz, 77 km/h bei erlaubten 50 km/h. Bei dem betroffenen Verkehrsteilnehmer handelt es sich um einen 20-jährigen Motorradfahrer. Dieser muss nun mit einem Bußgeld von 180 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

