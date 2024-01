Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund einer angemeldeten Staffelfahrt mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen am 11.01.2024, PM Nr. 4

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit 8 Uhr am heutigen Donnerstag findet eine angemeldete Versammlung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge im Bereich des Polizeipräsidium Mannheim statt. Die Teilnehmer sind mittlerweile an der pro Zero Arena in Sinsheim angekommen, wo derzeit die Abschlusskundgebung stattfindet. Insgesamt nahmen bisher an der Versammlung 800 Fahrzeuge sowie ca. 1200 Personen teil. Die Anreise erfolgte aus verschiedenen Fahrtrichtungen. Aufgrund der Versammlung mussten die Abfahrten der Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim zeitweise gesperrt werden, da ein Abfließen von der Bundesautobahn 6 für den übrigen Fahrzeugverkehr nicht möglich war. Am Rande der nicht angemeldeten Versammlung in Heddesheim auf der L 541 kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Während der Staffelfahrt kollidierten zwei Traktoren innerhalb des Aufzuges miteinander. Es entstand Sachschaden an den beiden Traktoren. Im Zusammenhang mit der Versammlung kam es zu keinen wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen und sie verlief weitestgehend störungsfrei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell