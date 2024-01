POL-MA: Mannheim: Einbruch in Restaurant im Luisenpark - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Am Mittwoch kam es um 20:20 Uhr auf der L 637 auf der Höhe des Grenzhöfer Weges zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos, bei dem sich eine Person verletzte. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Audi die L 637 in Fahrtrichtung Mannheimer Straße. Als er in die Einmündung zum Grenzhöfer Weg fuhr, um nach links abzubiegen, kam ihm eine 21-jährige ...

