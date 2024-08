Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bedrohung mit vermeintlicher Schusswaffe - Polizei stellt Gewehrattrappe sicher

Hildesheim (ots)

Harsum / Hoher Weg (mbo). Am 12.08.2024, gegen 20:37 Uhr, bekam die Polizei in Sarstedt die Meldung, dass es im Hohen Weg in Harsum zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe gekommen sein soll. Ein junger Erwachsener habe mit einem Gewehr über die Grundstücksgrenze auf seinen Nachbarn gezielt. Die eingesetzten Polizeibeamt:innen rüsteten sich vor dem Betreten des Grundstücks mit ballistischer Schutzausrüstung aus und führten dienstliche Maschinenpistolen mit sich. Die angetroffenen Personen verhielten sich gegenüber den Einsatzkräften friedlich und kooperativ. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde eine Gewehrattrappe aus Holz aufgefunden, die beim Anrufer den Eindruck einer echten Waffe erweckt haben dürfte. Die Attrappe wurde im Einverständnis des Eigentümers sichergestellt. Durch die Befragung der Anwesenden erhielten die Beamt:innen Hinweise auf den Beschuldigten, der zum Tatzeitpunkt lediglich auf dem Nachbargrundstück des Meldenden zu Besuch gewesen war. Er wurde zuhause aufgesucht und ist nun Beschuldigter wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Für unbeteiligte Personen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell