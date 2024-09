Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Mülltonnen auf Grundstück in Brand, Polizei ermittelt zur Brandursache

Steinfurt-Bo. (ots)

Auf einem Grundstück an der Emsdettener Straße haben unbekannte Täter am Montagabend (02.09.24) mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt.

Die Polizei wurde gegen 23.00 Uhr alarmiert. Als die Beamten am Einsatzort in Höhe der Straße Hangenkamp eintrafen, hatte die Feuerwehr Steinfurt den Brand bereits gelöscht. Auf dem Hof neben dem Einfamilienhaus befanden sich die verbrannten Reste der Tonnen sowie ein verbranntes Metallregal. Das Auto eines Bewohners, das auf dem Hof parkte, war durch das Feuer beschädigt worden. An der Hauswand befanden sich Rußanhaftungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe eines Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

