Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Steinfurt, Westerkappeln, verschiedene Betrügereien

Lotte, Steinfurt, Westerkappeln (ots)

In Lotte, Steinfurt und Westerkappeln haben Betrüger mit verschiedenen Maschen Geld er-beutet. Die Opfer haben dazu jetzt bei der Polizei Anzeige erstattet. In Lotte gab es einen Gewinnspiel-Betrug. Eine 63-jährige Frau wurde von einem Unbekannten angerufen, der behauptete, sie habe bei einem Gewinnspiel den Hauptpreis erhalten. Um diesen entgegennehmen zu können, müsse sie jedoch Gutscheinkarten kaufen und die entsprechenden Codes am Telefon durchgeben. Die Geschädigte kaufte die Karten. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei warnt: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einem Anruf mit einem Sachverhalt konfrontiert werden, die ihnen eigenartig vorkommt. - Haben Sie überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen? Nein? Dann legen Sie einfach auf. - Selbst wenn Sie sich an eine Teilnahme an einem Gewinnspiel erinnern: Kein seriöses Unternehmen fordert Sie dazu auf, eine Gegenleistung zu erbringen, um den Gewinn zu erhalten.

In Steinfurt hat ein falscher Bankmitarbeiter eine 47-Jährige angerufen. Dieser behauptete, es sei zu unberechtigten Abbuchungen vom Konto der Frau gekommen. Diese sollten nun rückgängig gemacht werden. Dazu erhielt die Geschädigte auf ihrem Handy einen Überweisungsauftrag, den sie mit ihrer Bank-App freigab. Es entstand ein Schaden im niedrigen vier-stelligen Bereich. Die Polizei rät: - Seien Sie skeptisch, wenn Sie unaufgefordert von Ihrer "Bank" angerufen werden. - Beenden Sie das Gespräch und nehmen Sie Kontakt über die Ihnen bekannten Wege auf. - Folgen Sie keinen Links, die Ihnen per Mail oder Handynachricht geschickt werden. Geben Sie dort niemals Ihre Zugangsdaten zum Online-Banking ein. - Geben Sie grundsätzlich am Telefon keine privaten Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten oder Bezahldiensten heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

In Westerkappeln erhielt ein 53-Jähriger eine Kurznachricht von einer unbekannten Telefonnummer - angeblich von der neuen Handynummer seiner Tochter. Er wurde gebeten, zwei dringende Rechnungen zu begleichen. Dies tat der 53-Jährige. Als er jedoch am darauffolgenden Tag eine zweite Textnachricht mit demselben Inhalt erhält, bemerkt er den Betrug. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei appelliert: - Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie per SMS oder Messenger-Dienst eine Geldforderung erhalten. - Gehen niemals auf Geldforderungen ein, die am Telefon oder auch per Kurznachricht auf dem Handy gestellt werden. - Rufen Sie im Zweifel ihre Angehörigen mit der ihnen bekannten Rufnummer an und prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt stimmt.

Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! Haben Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen oder aber sind Beträge von Ihrem Konto eingezogen worden? Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurückbuchen zu lassen.

Mehr Infos zu dem Thema hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell