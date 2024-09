Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Kindertagesstätte, Zeugen gesucht

Greven (ots)

In der Zeit von Mittwoch (04.09.), 18.30 Uhr bis Donnerstag (05.09.), 06.45 Uhr sind unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte an der Grabenstraße eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Tür zur Kita auf. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten mehrere Schränke. Nach ersten Angaben wurde nichts entwendet. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

