Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Neubrandenburger Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Am 22.03.2024 gegen 22:15 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Mitteilung über einen Kellerbrand in der Robert-Koch-Straße in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte. Nach ersten Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter ein Kellerabteil anzuzünden. Die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg konnte den Brand schnell löschen und so eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Es wurden keine Personen verletzt und die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung vor Ort aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

