POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall in Greifswald

Greifswald (ots)

In den heutigen Mittagsstunden gegen 11:40 Uhr kam es in Greifswald in der Schönwalder Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin und ein Funkstreifenwagen mit Sondersignal miteinander kollidierten. Die 66-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt und kam in die Uniklinik Greifswald. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Funkstreifenwagen die Schönwalder Landstraße aus Richtung Anklamer Straße kommend als es auf Höhe der Kreuzung Schönwalder Landstraße / Lomonossowallee zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin kam. Diese querte zu diesem Zeitpunkt die Kreuzung in Richtung Lomonossowallee. Die genauen Unfallumstände sind Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen zum Unfallhergang. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.100 Euro. Auf Grund der Beteiligung von Einsatzkräften aus dem PHR Greifswald, wurde der Verkehrsunfall durch Kräfte des benachbarten Polizeirevier in Wolgast aufgenommen.

