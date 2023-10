Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand in Mehrparteienhaus in Loxstedt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am gestrigen Dienstag (10.10.2023) kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Speckjer Straße in Loxstedt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Steckdose brach im Obergeschoss des Hauses ein Brand aus. Alle 15 Anwohner des Gebäudes konnten dieses rechtzeitig verlassen. Zwei Personen wurden hierbei leicht verletzt. Eine Person wurde mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im sechststelligen Eurobereich.

Bei dem Gebäude handelte es sich um eine Unterkunft für geflüchtete Familien. Dieses ist nach dem Brand derzeit nicht bewohnbar. Ein Vertreter der Gemeinde erschien am Brandort und kümmerte sich um eine anderweitige Unterbringung der Bewohner.

