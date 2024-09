Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Zigarettenautomat gesprengt Keine Beute gemacht

Westerkappeln (ots)

An der Straße Gartenkamp, nahe der Osnabrücker Straße, ist in der Zeit zwischen Freitag (06.09.24), 20.00 Uhr und Samstag (07.09.24), 11.20 Uhr ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge zerstörten unbekannte Täter den Automaten mithilfe von Gas, das in die Warenausgabe einführt worden war. Beute konnten die Täter offenbar nicht machen. Jedoch wurde die Ware unbrauchbar. Die Polizei ermittelt zu diesem Automatenaufbruch. Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

