Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Wohnungsbrand Eine Person schwer verletzt

Rheine (ots)

In der Nacht von Freitag (06.09.) auf Samstag (07.09.) erhielt die Polizei gegen 02.25 Uhr die Information über einen Brand in einer Wohnung im Röwenkamp. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss zu einem Brand. Ein Bewohner wurde durch das Feuer schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Höhe des Gebäudeschadens ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

