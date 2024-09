Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, mehrere Außenspiegel von Autos beschädigt Im Ortsteil Hohne

Lengerich (ots)

Im Ortsteil Hohne sind in der Zeit zwischen Freitagabend (06.09.24) und Samstagmorgen (07.09.24) an mehreren Autos die Außenspiegel beschädigt worden. An der Brahmsstraße waren von zwei Wagen, die am Straßenrand parkten, die Spiegel zerstört worden. Es handelt sich um einen grauen Peugeot und einen schwarzen Hyundai. Die Tatzeit liegt zwischen 23.00 Uhr am Freitag und 07.30 Uhr am Samstag. Eine weitere Anzeige liegt der Polizei vor, weil der Außenspiegel eines grauen Opel Mokka am Schrägweg beschädigt wurde. In der Nacht zu Samstag hörten eine Zeugin gegen 00.30 Uhr die Geräusche eines vorbeifahrenden Rollers oder Mofas und anschließend ein lautes Geräusch. Sie eilte auf die Straße und stellte den beschädigten linken Außenspiegel fest. Der Sachschaden liegt in den drei Fällen im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt jeweils wegen Sachbeschädigung. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.

