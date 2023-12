PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher auf der Suche nach Alkohol +++ Einbruch in Supermarkt +++ Diebstahl aus Lagerraum +++ Unfallflucht an geparktem Pkw

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher auf der Suche nach Alkohol, Kronberg im Taunus, Katharinenstraße, Sonntag, 10.12.2023, 03:00 Uhr

(mv)Am Sonntagmorgen brachen Jugendliche in einen Verkaufsstand des Weihnachtsmarktes in Kronberg auf. Einer der Täter konnte unmittelbar nach der Tat festgenommen werden. Gegen 03:00 Uhr fielen Beamten der Polizeistation Königstein während einer Streifenfahrt zwei Jugendliche auf, welche aus Richtung der Verkaufsstände des Weihnachtsmarktes in der Katharinenstraße rannten. Auf Ansprache ergriff einer der Jugendlichen auf einem in der Nähe abgestellten Fahrrad die Flucht. Der zweite Jugendliche, ein 17-jähriger Kronberger, gab seine Flucht auf und teilte mit, dass sich beide auf der Suche nach Alkohol befunden hätten. Im Nahbereich konnte durch die Beamten eine aufgebrochene Verkaufshütte festgestellt werden, woraufhin der Jugendliche festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht wurde. Da der Jugendliche unter Alkoholeinfluss stand, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Zu seinem Begleiter machte der junge Mann keine Angaben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten entlassen. Die Ermittlungen zu dem zweiten Tatbeteiligten dauern an. An dem Verkaufsstand entstand ein geringer Sachschaden. Entwendet wurde laut Standbetreiber nichts.

2. Einbruch in Supermarkt,

Weilrod, Im Grund, Montag, 11.12.2023, 03:00 Uhr

(da)Auf die Tabakauslage eines Supermarktes in Weilrod hatten es Einbrecher am frühen Montagmorgen abgesehen. Gegen 03:00 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen in der Straße "Im Grund". Gezielt gingen sie zur Tabakauslage und plünderten diese innerhalb weniger Minuten. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Bei den Einbrechern handelt es sich um zwei Personen mit schlanker Statur. Eine Person trug eine helle Jeans, ein helles Oberteil und Turnschuhe, die andere Person eine dunkle Jeans, ebenfalls ein helles Oberteil und Turnschuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Diebstahl aus Lagerraum,

Oberursel, In der Au, Donnerstag, 07.12.2023, 17:30 Uhr bis Freitag, 08.12.2023, 06:45 Uhr

(da)Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Lagerraum im Oberurseler Gewerbegebiet eingedrungen. Hierzu verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Straße "In der Au". Dort rissen sie diverse Pakete auf, durchwühlten diese und nahmen Ware im Wert von mehreren Tausend Euro an sich. Danach flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Unfallflucht an geparktem Pkw,

Usingen, Neutorstraße, Samstag, 09.12.2023, 22:20 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023, 09:00 Uhr

(da)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Usingen ein Pkw bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Das Fahrzeug, ein roter Toyota Yaris, war am Samstagabend in der Neutorstraße am Fahrbahnrand abgestellt worden. Als der Besitzer am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er erhebliche Beschädigungen fest. So war die gesamte Fahrerseite in Mitleidenschaft gezogen und der Außenspiegel abgerissen. Der Schaden an dem Toyota wird auf 4.500 Euro geschätzt. Da bisher keine Hinweise auf das Verursacherfahrzeug sowie die Fahrerin beziehungsweise den Fahrer vorliegen, bittet die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

