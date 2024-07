Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Bäcker und Fleischerei

Sondershausen (ots)

Am frühen Montagmorgen kamen Beamte der Kriminalpolizei in Sondershausen nach einem Einbruch zum Einsatz und sicherten Spuren. In der vergangenen Nacht, zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 5 Uhr, waren bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckereifilale in der Frankenhäuser Straße eingedrungen. Auch die benachbarte Fleischerei wurde durch die Einbrecher heimgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten der oder die Täter Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Einbruch bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0194081

