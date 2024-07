Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Epschenrode (ots)

Eine 46 Jahre alte Motorradfahrerin wurde am Sonntag bei einem Verkehrsunfall im Eichsfeldkreis schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war sie gegen 10 Uhr auf der Landstraße 1014 aus Richtung Limlingerode in Richtung Epschenrode unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In weiterer Folge stürzte sie. Die Fahrerin kam ins Krankenhaus. Vor Ort war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden.

