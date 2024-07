Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Sonntag sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 45-jährige Fahrer eines Motorrades befuhr am Nachmittag die Bundesstraße 85 aus Richtung des Kyffhäusers in Fahrtrichtung Kelbra, als es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Der Motorrad-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 40-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Bundesstraße 85 war bis etwa 17.30 Uhr voll gesperrt. Da die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten gereinigt werden musste, kam es bis ca. 18.30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell