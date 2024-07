Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nochmal richtig Glück gehabt -

B4 Westerengel (ots)

Am 26.07.2024, 16:30 Uhr befuhr eine 31jährige mit ihrem Pkw BMW die Bundesstraße 4 aus Richtung Westerengel kommend in Richtung Oberspier. Im Bereich einer Kurve auf der Anhöhe gerät die BMW-Fahrerin aufgrund von sog. "Sekundenschlaf" auf die Gegenfahrbahn und kollidiert hier mit einem entgegenkommenden 45jährigen Fahrer eines Ford Transit, welcher als Krankentransport eingesetzt ist. Zum Glück verläuft die Kollision hier seitlich, so dass keine der Insassen verletzt werden. An beiden Fahrzeugen entsteht unfallbedingter Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 3300,-EUR. Der BMW-Fahrerin wird an Ort und Stelle die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell