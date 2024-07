LPI-NDH: Pkw fährt gegen eine Hauswand und verlässt pflichtwidrig die Unfallstelle!

Eichsfeldkreis (ots) - Am 27.07.2024 gegen 20:30 Uhr befuhr der achtzehnjährige Fahrer eines PKW Opel Astra die Landesstraße 1014 von Breitenholz kommend in Richtung Gernrode. In einer Rechtskurve verlor er, auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am Samstag dem 27.07.2024 gegen ...

