Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: PKW beschädigt

Nordhausen (ots)

Ein PKW, welcher in der Robert-Blum-Straße in einer Zufahrt abgestellt war, wurde durch Unbekannte beschädigt. In der Zeit vom Freitag Abend bis Samstag früh wurde mittels unbekannten Gegenstand auf die hintere Scheibe der linken Fahrzeugseite eingewirkt, so dass Diese beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 150,- Euro beziffert.

