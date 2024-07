Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zeugin nach Taschendiebstahl gesucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (04.07.) ist einem 58-jährigen Mann aus Halstenbek (Kreis Pinneberg) in einem Supermarkt an der Otto-Bergmeyer-Straße die Geldbörse entwendet worden. Der Mann stand gegen 19.20 Uhr vor einem Kaffeeautomaten im Eingangsbereich des Supermarktes. Dort sprach ihn plötzlich eine Frau an und sagte dem 58-Jährigen, dass soeben jemand sein Portemonnaie entwendet habe und in den Supermarkt gegangen sei. Der Mann lief hinter dem Unbekannten her und sah, wie dieser die Geldbörse in einen Papierkorb warf. Der 58-Jährige versuchte den Mann noch festzuhalten. Dieser riss sich jedoch los und floh Richtung Bahnhof. Der Halstenbeker bemerkte anschließend, dass 250 Euro aus dem Portemonnaie fehlten. Der Unbekannte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und hatte kurze, dunkle Haare und trug ein dunkles Oberteil. Die Polizei bittet Zeugen, vor allem die Zeugin, die den 58-Jährigen auf den Diebstahl aufmerksam gemacht hat, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

