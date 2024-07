Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Straßenbahn kollidiert mit Reinigungsfahrzeug - mehrere Verletzte

Freiburg (ots)

Freiburg-Betzenhausen: Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 16.07.2024, gegen 14:00 Uhr, wurden mehrere Personen verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kollidierte eine Straßenbahn der Linie 1 mit Fahrtrichtung "Am Bischofskreuz" auf der Stadtbahnbrücke über die Berliner Allee mit einem Reinigungsfahrzeug. Hierbei wurden der Fahrer der Reinigungsmaschine, ein vorausgehender Arbeiter sowie mehrere Fahrgäste in der Straßenbahn verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell