POL-PDWIL: Motorradunfall aufgrund Ölspur

Jünkerath (ots) - Im Zeitraum vom 24.06.2024 bis zum 08.07.2024 wurde durch bislang unbekannte Täter ein schwarzer Roller, Marke Nova Motors, entwendet. Der Roller war zum Tatzeitpunkt hinter der Bushaltestelle am Bahnhof in der Bahnhofstraße in Jünkerath abgestellt und mittels einer Stahlkette an einem Fahrradständer befestigt. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden. ...

