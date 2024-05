POL-KB: Frankenau - Vermisster Hans K ist wieder da

Korbach (ots) - Hohen Sachschaden verursachte ein Unbekannter an einem mit Luft gefüllten Schlauchwehr an der Eder bei Frankenberg-Viermünden. Die Polizei sucht Zeugen. Am Samstag (11. Mai) ging die Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei Frankenberg ein. Am Tatort stellten die Polizeibeamten fest, dass der mit Luft gefüllte Schlauch aufgeschnitten worden ...

