POL-KB: Frankenberg-Viermünden - Sachbeschädigung an Wehr an der Eder

Korbach (ots) - Am Mittwoch (8. Mai) zwischen 10 und 13 Uhr entwendete ein unbekannter Täter zwei Dachrinnen und ca. 3 Meter Fallrohr aus Kupfer, die in einer Grundstückseinfahrt im Eidinghäuser Weg in Korbach lagen. Wie der Täter die Gegenstände abtransportierte, ist unklar. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die ...

