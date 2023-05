Lübeck (ots) - Am Dienstagvormittag (16.05.) führten Beamtinnen und Beamte des 3. Polizeireviers Lübeck Geschwindigkeitsmessungen im Lübecker Stadtteil Israelsdorf durch. Es wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet - auch gegen Anwohner. Von 09 - 10 Uhr kontrollierte die Polizei in der Waldstraße in Lübeck, in Höhe der dortigen Grundschule, den ...

mehr