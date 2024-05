POL-KB: Korbach - Diebstahl von Dachrinnen und Kupferrohren, die Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) - Am Sonntag versuchten unbekannte Täter in Frankenberg zwei Fahrzeuge zu verkaufen. Die Käufer wurden skeptisch und ließen die Fahrzeuge überprüfen, diese waren gestohlen. Die Täter hatten in der Zwischenzeit allerdings das Weite gesucht. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf die beiden unbekannten Männer. Die zwei unbekannten Täter hatten am ...

mehr