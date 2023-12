BPOLD-B: Prüfung der Untersuchungshaft nach mehrfachem Diebstahl

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots) - Am Sonntagmorgen erfasste eine S-Bahn der Linie 3 am S-Bahnhof Warschauer Straße einen Mann und verletzte ihn schwer. Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass der Mann vor dem Unfall in eine körperliche Auseinandersetzung involviert war. Gegen 4:30 Uhr erfasste eine S-Bahn der Linie S3 den Mann trotz einer Gefahrenbremsung ...

