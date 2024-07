Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Opferstock entwendet

Wittlich (ots)

Am 15.07.2024 zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr kam es in der Autobahnkirche St.-Paul in der Arnold-Janssen-Straße 1 in 54516 Wittlich zur Entwendung eines Opferstocks. Der/die unbekannten Täter rissen hierbei mit gezielter Gewalt den mit Spendengeldern gefüllten Opferstock aus dem Mauerwerk der Kirche. Etwaige Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich der Kirche verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich umgehend unter der 06571-9260 mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell