Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Zweiradfahrerin

Dudeldorf (ots)

Am Freitag, 12. Juli, gegen 13:45 Uhr, kam es auf einem Wirtschaftsweg in der Gemarkung Dudeldorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Jugendliche verstarb.

In einem Kreuzungsbereich kollidierte ein Leichtkraftrad mit einem Personenkraftwagen. Die jugendliche Zweiradfahrerin verstarb noch am Unfallort, die Fahrerin des Personenkraftwagens und das im Fahrzeug befindliche Kind wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zur Klärung des Verkehrsunfallgeschehens hat die Staatsanwaltschaft Trier ein Unfallgutachten angeordnet. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Jugendlichen können aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

