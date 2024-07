Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht durch Sattelzug

Weinsheim Brühlborn (ots)

Am 10.07.2024 ereignete sich gegen 17:25 Uhr auf der B410 in Höhe der Ortslage Brühlborn eine Verkehrsunfallflucht, bei dem zwei PKW beschädigt wurden. Ursächlich für den Verkehrsunfall war ein Wendemanöver eines Sattelzuges. Der Fahrer des Sattelzuges führte ein Wendemanöver auf einer Freifläche neben der Fahrbahn der B410 durch, wodurch der angebrachte Tiefladeranhänger in die Fahrbahn hineinragte und ein Hindernis für den Fahrzeugverkehr aus Richtung Prüm bereitete. Infolgedessen verunfallten zwei PKW miteinander. Ein PKW war nicht mehr fahrbereit. Es kam zu keiner Kollision mit dem Sattelzug. Dessen Fahrer fuhr anschließend die B410 weiter in Richtung B51/BAB60. Es soll sich um eine rote Zugmaschine mit weißer Aufschrift auf der Fahrerseite gehandelt haben. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell