POL-PDWIL: Verkehrsgefährdung im Zeller Berg

Gerolstein (ots) - Gerolstein, Vulkanring Im Zeitraum vom 04.07.2024, 09:00 Uhr bis 12.07.2024, 16:00 Uhr, wurden an einem abgestellten Anhänger im Vulkanring, Baustellebereich neben dem Postlager, die Beleuchtungseinheit abmontiert und entwendet. Arbeiter stellten den Diebstahl am 12.07.2024 fest und meldeten diesen dann hiesiger Dienststelle in Daun. Zeugen, die Hinweise zur Klärung der Tat geben können, melden sich ...

