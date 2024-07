POL-PDWIL: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Kelberg, Hillesheim und Daun (ots) - Kelberg, Auf der Steinrausch Am 13.07.2024 gegen 13:50 Uhr wurde hiesiger Dienststelle eine Sachbeschädigung an einem Pkw in Kelberg gemeldet. Der Geschädigte hatte am 13.07.2024 gegen 10:00 Uhr den Pkw Auf der Steinrausch geparkt. Als er gegen 13:50 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte einen langen Kratzer an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Täter ist derzeit unbekannt und ...

