FW-M: Hoher Sachschaden nach Dachstuhlbrand (Waldperlach)

München (ots)

Samstag, 11. Mai 2024, 23.44 Uhr

Kniggestraße

Samstagnacht hat der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. Der entstandene Sachschaden ist erheblich.

Nachbarn bemerkten das Feuer an einem Anbau des Gebäudes und informierten die Feuerwehr. Als die alarmierten Kräfte an der Einsatzadresse eintrafen, hatte das Feuer bereits auf Teile des Dachstuhls übergegriffen. Ein Bewohner der angrenzenden Gartenlaube unternahm mit einem Eimer erfolglos Löschversuche. Er wurde durch die Feuerwehr auf die Straße geleitet.

Mit mehreren Löschrohren leitete die Feuerwehr nun die Löschmaßnahmen ein. Dazu übernahm ein Trupp das Löschen der lichterloh brennenden Kunststoffüberdachung und des brennenden Unrats, weitere Trupps gingen in das Gebäude, um den Dachstuhl von innen zu öffnen und gezielte Löschmaßnahmen durchzuführen. Dazu wurden drei in dem Wohnhaus lebende Personen von der Feuerwehr und der Polizei nach draußen geleitet. Über eine Drehleiter gelangten Kräfte der Feuerwehr auf das Dach. Sie entfernten auf etwa 20 Quadratmetern die Dachziegel und absolvierten so von außen gezielte Löschmaßnahmen.

Gegen zwei Uhr morgens war das Feuer gelöscht und die Arbeit der Feuerwehrkräfte vorerst beendet. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Laufe des Sonntagvormittags wird das Dach noch einmal von der Feuerwehr kontrolliert und anschließend mit einer Plane provisorisch verschlossen.

Der entstandene Sachschaden wird seitens der Feuerwehr auf mindestens 100.000 Euro beziffert. Zur Brandursache wird ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

