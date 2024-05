POL Schwaben Nord: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Dienstag (07.05.2024) fand ein 40-Jähriger einen Rucksack Am Pferseer Feld und gab ihn bei der Polizei ab. Gegen 18.15 Uhr fand der Mann den Rucksack samt Geldbeutel an einem Spielplatz. Er brachte den Rucksack zur Polizei, wo der Eigentümer ausfindig gemacht werden konnte. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle Telefon: 0821 323-1013 E-Mail: ...

