Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am 27.07.2024 gegen 20:30 Uhr befuhr der achtzehnjährige Fahrer eines PKW Opel Astra die Landesstraße 1014 von Breitenholz kommend in Richtung Gernrode. In einer Rechtskurve verlor er, auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Am Samstag dem 27.07.2024 gegen 22:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Goethestraße in Leinefelde den Fahrer eines PKW BMW. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrer sein Fahrzeug unter Drogeneinfluß führte. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf den Konsum von Cannabis. Dem Fahrer wurde eine Blutentnahme entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

In der Straße der Freundschaft in Worbis kontrollierten Polieibeamte den Fahrer eines E-Scooters. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluß stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Weiterhin verlief ein Drogenvortest positiv. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell