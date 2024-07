Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am Sonntagabend in Heiligenstadt aus. Gegen 18.50 Uhr brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dürerstraße. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Wer Angaben zum Brandgeschehen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0193615

