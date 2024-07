Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht endet im Maisfeld - Anzeigen gegen Autofahrer

Gehofen (ots)

Am Sonntagnachmittag beabsichtigten Polizeibeamte kurz nach 13.30 Uhr nahe der Ortslage Bretleben im Kyffhäuserkreis einen BMW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, da der Verdacht bestand, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Auto gehörten. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Während der Verfolgungsfahrt kam es zu einer Kollision zwischen dem flüchtenden BMW und dem Streifenwagen. Der Autofahrer setzte seine Flucht über einen Ortsverbindungsweg aus Richtung Bretleben in Richtung Reinsdorf fort und flüchtete schließlich weiter über die Landstraße 1215 nach Gehofen. Von dort fuhr er über die Ortschaft Nausitz in Richtung Donndorf. Etwa auf Höhe des Bahnüberganges fuhr das Fahrzeug auf ein angrenzendes Feld. Als der Pkw in einem benachbarten Maisfeld schließlich zum Stehen kam, setzte der Fahrer seine Flucht zu Fuß fort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Fahrer kamen unter anderem der Polizeihubschrauber sowie ein Diensthund der Polizei zum Einsatz. In dem Feld konnte der 25-jährige tatverdächtige Fahrer sowie ein Mann, der in dem Fahrzeug mitfuhr, festgestellt werden. Wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Außerdem bestand der Anfangsverdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizeibeamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 25 Jahre alten Fahrer ein.

Wer wurde möglicherweise am Sonntagnachmittag im Bereich der Strecke zwischen Bretleben und Donndorf durch die Fahrweise des BMW gefährdet? Wer musste eine Gefahrenbremsung einleiten? Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden. Aktenzeichen: 0193594

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell