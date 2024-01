Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Neujahrskonzert - Bundespolizeiorchester München zu Gast in Prüm

Prüm (ots)

Die Bundespolizei Trier und Stadt Prüm laden am 16. Januar 2024, 19:00 Uhr zum traditionellen Neujahrskonzert des Bundespolizeiorchesters München in der Karolingerhalle in Prüm ein.

Unter der Leitung von Philipp Armbruster spielt das renommierte Bundespolizeiorchester ein abwechslungsreiches Programm aus Klassik, Musical- und Filmmusik. Mit dem Konzert wird die jahrelange Verbundenheit der Bundespolizei Trier mit der Bevölkerung in und um Prüm zum Ausdruck gebracht.

Der Eintritt ist frei. Spendengelder des Konzertes kommen der Lebenshilfe Kreisvereinigung Prüm e. V. zugute. Diese werden zum Bau des neuen Naturspielraumes im freien Gelände der integrativen Kindertagesstätte Prüm verwendet.

