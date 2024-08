POL-WOB: Große Mengen Kupferkabel entwendet

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Walpurgisstraße 15.08.2024, 17.00 Uhr Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Donnerstagnachmittag in der Walpurgisstraße in Helmstedt zu einem Wohnungsbrand, bei dem ein 64 Jahre alter Mieter schwer verletzt wurde. Ein Zusammenhang zu den Bränden in der Nacht zu Donnerstag in der Schuhstraße und am Papenberg (wir berichteten) schließen die Ermittler aus. Gegen 17.00 Uhr wurde der ...

