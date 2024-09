Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchsversuch in Pkw - Täter hinterlassen Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchten Täter in der Straße "Am Schwanenweiher" in einen Pkw einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte. Den Langfingern gelang es nicht, die Fahrertür aufzuhebeln. Auch wenn die Unbekannten keine Beute machten, hinterließen sie einen Schaden von mehr als eintausend Euro. Die Ermittlungen zu dem Einbruchsversuch dauern an. Zeugen, denen zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell