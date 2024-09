Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Slevogtstraße hat es am Mittwochabend gebrannt. Drei Menschen wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Ein Hund verletzte sich eine Pfote.

Das Feuer brach kurz vor 18 Uhr im Treppenhaus des Anwesens aus. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Brand im Bereich einer Couch entstand. Sie stand in dem Treppenhaus. In dem Anwesen sind 36 Personen gemeldet. Alle anwesenden Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte. Durch den Brand dürfte ein Schaden in Höhe eines mindestens mittleren fünfstelligen Betrags entstanden sein. Zwei Wohnungen sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle übrigen Hausbewohner in ihre Räume zurückkehren. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung auf und fragt: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |erf

